29 Haziran 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda imza şov

Fenerbahçe'de imza şov
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 Giriş Tarihi: 29.06.2019

Sarı-lacivertli kulüp, ile 2, , ve Zandalasini ile birer sezonluk sözleşme imzaladı

Geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve 'nı kaldıran Takımı, kadrosunu güçlendiriyor. İç ve toplam dokuz imza attıran Fenerbahçe, gelecek yılın kadrosunu büyük ölçüde tamamlamış oldu.

Dış transferde geçtiğimiz sezon Çukurova Basketbol forması giymiş olan Ukraynalı Alina Iagupova ve Sevgi Uzun, sezonu 'nın takımında tamamlayan İspanyol oyuncu Anna Cruz, geçtiğimiz yıl Botaş forması giyen Amerikalı oyuncu Elizabeth Williams ve milli oyuncu Olcay Çakır Turgut gelecek yıl Fenerbahçe forması giyecek.

İÇ TRANSFERDE DÖRT İMZA

Başantrenörlüğe Victor Lapena'yı getiren Fenerbahçe, iç transferde de 4 isimle anlaştı. Sarı lacivertliler ile 2, , ve İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.

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