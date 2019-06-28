28 Haziran 2019, Cuma

BASKETBOL

Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

Formula 1'de sıradaki durak Avusturya
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.06.2019

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'da yapılacak sezonun 9. yarışıyla sürecek.

Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 8 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı. Mercedes sürücüsü , sezonun 6 yarışında birinciliğe ulaşırken takım arkadaşı ise 2 yarışta galip gelmişti.

Formula 1'de 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (): 187 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

3. (): 111

4. Max Verstappen (): 100

5. Charles Leclerc (Monaco): 87

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 338 puan

2. Ferrari: 198

3. : 137

4. McLaren: 40

5. Renault: 32

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