Potanın Perileri sahaya çıkıyor
Kadın Basketbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçına bugün çıkacak, 19.30’da İtalya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda ilk sınavına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde yapılan organizasyonda bugün İtalya ile karşılaşıyor. NTV'den yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Macaristan ve Slovenya'nın da yer aldığı C Grubu'nda bulunan Türkiye, bu etaptaki tüm maçlarını Sırbistan'da oynayacak. Şampiyonayı ilk 6'da tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için elemelere katılma hakkı kazanacak.
BAŞKAN UMUT DOLU
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası öncesi umut dolu sözler sarfetti. Takımın kamp boyunca iyi çalıştıklarını belirten Türkoğlu, "Milliler, her zaman gurur duyduğumuz ve başarılarıyla bizi mutlu eden bir ekip olmuştur. İnşallah ülkemizi yine mutlu edecek, gururlandıracak sonuçlar elde ederler" dedi.
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