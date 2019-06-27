27 Haziran 2019, Perşembe

BASKETBOL

Potanın Perileri sahaya çıkıyor

Potanın Perileri sahaya çıkıyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Milli Takımımız, ’ndaki ilk maçına bugün çıkacak, 19.30’da ile karşılaşacak

A Milli Takımı, FIBA 'nda ilk sınavına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, ve 'ın ev sahipliğinde yapılan organizasyonda bugün ile karşılaşıyor. NTV'den yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. ve Slovenya'nın da yer aldığı C Grubu'nda bulunan , bu etaptaki tüm maçlarını Sırbistan'da oynayacak. Şampiyonayı ilk 6'da tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için elemelere katılma hakkı kazanacak.

BAŞKAN UMUT DOLU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , Avrupa Şampiyonası öncesi umut dolu sözler sarfetti. Takımın kamp boyunca iyi çalıştıklarını belirten Türkoğlu, "Milliler, her zaman gurur duyduğumuz ve başarılarıyla bizi mutlu eden bir ekip olmuştur. İnşallah ülkemizi yine mutlu edecek, gururlandıracak sonuçlar elde ederler" dedi.

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