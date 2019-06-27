27 Haziran 2019, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes, Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı

Efes Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Tahincioğlu Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan , ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla 'e emekleri için teşekkür edildi. Onuralp Bitim, geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Ligi'nde 20 maçta forma giydi. Bitim, bu maçlarda ortalama 10 dakika süre alıp, 4.2 sayı, 1.6 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Potanın Perileri sahaya çıkıyor Potanın Perileri sahaya çıkıyor
F.Bahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen ile yollar ayrıldı F.Bahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen ile yollar ayrıldı
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör