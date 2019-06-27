27 Haziran 2019, Perşembe

BASKETBOL

Potanın Perileri sonunu getiremedi

Potanın Perileri sonunu getiremedi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 27.06.2019

ve 'nın ev sahipliğinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında , ile karşı karşıya geldi.

'ın Niş şehrindeki Cair Sports Center'da oynanan mücadeleyi , 57-54'lük sonuçla kaybetti ve turnuvaya mağlubiyetle başladı. Türkiye adına maçın en skorer ismi, 13 sayıyla olurken, 'da ise geçtiğimiz sezon forması giyen Giorgia Sottana 16, Cecilia Zandalasini ise 13 sayı kaydederek galibiyette büyük pay sahibi oldular.

Türkiye, C grubundaki 2'inci maçında yarın Slovenya ile mücadele edecek. İtalya ise ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Cair Sports Center

HAKEMLER: Martins Kozlovskis, Radomir Vojinovic, Ivor Matejek

TÜRKİYE: Pelin Bilgiç 10, Ayşe Cora, Olcay Çakır 13, 11, Bahar Çağlar 4, 3, Tuğçe Canıtez 3, Tilbe Şenyürek, Kiah Stokes 10

İTALYA: Caterina Dotto, Romeo 5, Sottana 16, Zandalasini 13, Francesca Dotto 6, Crippa 7, Cubaj 3, Cinili 3, Andre 2, Penna 2

1'İNCİ PERİYOT: 17-10
İLK YARI: 25-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 37-36



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Efes Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı Efes Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı
Potanın Perileri sahaya çıkıyor Potanın Perileri sahaya çıkıyor
F.Bahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen ile yollar ayrıldı F.Bahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen ile yollar ayrıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör