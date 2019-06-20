20 Haziran 2019, Perşembe

BASKETBOL

Işıl Alben: “Hedefimiz Olimpiyatlar için vize almak”

Işıl Alben: “Hedefimiz Olimpiyatlar için vize almak”
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 20.06.2019

A kaptanı , hedeflerinin Olimpiyat vizesi almak olduğunu belirterek, gruptan da birinci çıkmak istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, ve 'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar öncesinde medya günü düzenledi. A kaptanı , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mayıs ayından beri çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alben, "Şu ana kadar 7 tane hazırlık maçı oynadık. Artık hazırlıkların son aşamasındayız. Hazırlık döneminin güzel geçti. Geçen seneki 'ndan önemli tecrübe edindik. Umuyorum grubu dilediğimiz yerde bitirerek sonrasında da Olimpiyatlara gitmek için vize alacağız" diye konuştu. Avrupa'daki ülkelerde jenerasyon değişikliği yaşandığının hatırlatılması üzerine başarılı basketbolcu, takımı tecrübe konusunda bir adım önde gördüğünü söyleyerek, "Çünkü oynadığımız 2017 Avrupa Şampiyonası ve geçen seneki Dünya Şampiyonası'nda genç arkadaşlarımız da ciddi tecrübe kazandılar. Diğer takımlarda da jenerasyon değişikliği var. Arkadaşlarımız ligimizde takımlarında ciddi süreler alıp, ciddi katkılar verdiler. Onların enerjisi ile birkaç tane tecrübeli, iki tane Olimpiyat görmüş oyuncularla birlikte güzel bir sinerji yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz"

Hazırlık sürecinde oynadıkları ciddi rakiplerin sorulması üzerine Işıl Alben, " turnuvanın favorilerinden. Hazırlık maçında onları yenmeyi başardık. ile kafa kafaya son saniyelere kadar oynadık. ve Sırbistan'a karşı zorlandık. Onlara karşı fizik dezavantajımız var. Onları çözmeye çalışıyoruz. , Slovenya ve bize daha yakın takımlar fiziksel özellikleri olan. İtalya'yı yakından tanıyoruz. En iyi 2 oyuncusu ülkemizde oynadı. Daha öncede karşılaştık. Bildiğimiz bir rakip. Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz" diye cevap verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Potada şampiyon belli oluyor Potada şampiyon belli oluyor
Şampiyon son maçta belli olacak Şampiyon son maçta belli olacak
Ergin Ataman: “Gerçekleri tarih yazar Ergin Ataman: “Gerçekleri tarih yazar"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör