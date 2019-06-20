20 Haziran 2019, Perşembe

BASKETBOL

Potada şampiyon belli oluyor

Potada şampiyon belli oluyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Tahincioğlu 'nde play-off final serisinin 7. ve son maçında , yarın Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.

Seride 3-3 eşitlik bulunuyor. Yarın parkeden galip ayrılacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.

taraftarı, serinin son maçında tribündeki yerlerini alamayacak. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, serinin 5. maçında çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle Fenerbahçe'ye 2 deplasman müsabakasına taraftarlarının alınmaması cezası vermişti.

Bu sezon 14. randevu

ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'nde 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu 'nde 8, Türkiye Kupası ve 'nda ise birer kez mücadele etti.

Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. 6 karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Anadolu Efes, yarın sahadan galip ayrılması durumunda 9 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. Lacivert-beyazlı takım, ligde daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'ndeki son şampiyonluğunu yönetiminde 2008-2009 sezonunda elde etmişti.

Fenerbahçe Beko ise yarın serinin son müsabakasını kazanması halinde ligde 4'ü üst üste olmak üzere 10. şampiyonluğuna ulaşacak.



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