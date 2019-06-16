16 Haziran 2019, Pazar

BASKETBOL

Potada heyecan beşinci maçla sürüyor

Potada heyecan beşinci maçla sürüyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında , yarın sahasında Beko ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada 'i 82-73 yenen Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73



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