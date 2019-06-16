16 Haziran 2019, Pazar

BASKETBOL

Anthony Davis Lakers'a gidiyor

Anthony Davis Lakers'a gidiyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Amerikan () takımlarından 'ın, all-star forvet 'i 'tan takas ettiği öne sürüldü.

ABD basınında yer alan iddiaya göre, 2019 All-Star arasından bu yana süren Lakers'ın 'i renklerine bağlayacağı söylentileri gerçek oldu.

Üst üste 6 sezondur play-off'lara katılamayan Lakers, 6 kez all-star seçilen Davis'i; Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ve 2019'daki 4. sıra seçimi de dahil 3 ilk tur draft hakkı karşılığında Pelicans'tan takas etti.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James de Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki "Anthony Davis yolda. Bu yalnızca başlangıç." ifadeleriyle iddiayı doğruladı.

2012 NBA draftında Pelicans tarafından ilk sırada seçilen Davis, kariyerinde 3'er kez NBA ilk 5'ine girdi ve blok kralı oldu.

26 yaşındaki forvet, 7 sezon boyunca 23,7 sayı, 10,5 ribaunt, 2,1 asist ve 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı.


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