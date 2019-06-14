14 Haziran 2019, Cuma

BASKETBOL

NBA'de şampiyon Toronto Raptors oldu

NBA'de şampiyon Toronto Raptors oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Finalleri'nde 'ı 4-2 ile geçen , tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

208-2019 sezonu play-off final serisinin 6. maçında, deplasmanda 'u 114-110 mağlup eden seriyi 4-2 kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

KAWHI LEONARD TARİHE GEÇTİ

Toronto Raptors'ta , en değerli oyuncu seçildi. 2014'te San Antonio ile şampiyonluk yaşayan Kawhi Leonard, iki farklı takımda finaller MVP'si seçilen 3 oyuncu arasına girdi. Diğer isimler ile Kareem Abdul-jabbar.

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