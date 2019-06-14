NBA'de şampiyon Toronto Raptors oldu

NBA 208-2019 sezonu play-off final serisinin 6. maçında, deplasmanda Golden State Warriors'u 114-110 mağlup eden Toronto Raptors seriyi 4-2 kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

KAWHI LEONARD TARİHE GEÇTİ

Toronto Raptors'ta Kawhi Leonard, en değerli oyuncu seçildi. 2014'te San Antonio ile şampiyonluk yaşayan Kawhi Leonard, iki farklı takımda finaller MVP'si seçilen 3 oyuncu arasına girdi. Diğer isimler Lebron James ile Kareem Abdul-jabbar.

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