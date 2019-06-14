14 Haziran 2019, Cuma
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NBA'de şampiyon Toronto Raptors oldu
Giriş Tarihi: 14.06.2019
NBA Finalleri'nde Golden State Warriors'ı 4-2 ile geçen Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.
NBA 208-2019 sezonu play-off final serisinin 6. maçında, deplasmanda Golden State Warriors'u 114-110 mağlup eden Toronto Raptors seriyi 4-2 kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.
KAWHI LEONARD TARİHE GEÇTİ
Toronto Raptors'ta Kawhi Leonard, en değerli oyuncu seçildi. 2014'te San Antonio ile şampiyonluk yaşayan Kawhi Leonard, iki farklı takımda finaller MVP'si seçilen 3 oyuncu arasına girdi. Diğer isimler Lebron James ile Kareem Abdul-jabbar.
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