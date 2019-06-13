13 Haziran 2019, Perşembe

BASKETBOL

Datome'ye talip var

Datome'ye talip var
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 13.06.2019

Kulübün başına Ettore Messina'yı getiren Olimpia Milano'nun transferde ilk hedefinin Beko'lu Gigi Datome ile Brad Wanamaker olduğu bildirildi.

İtalyanlar, Datome'nin 1 yıl daha kontratının olduğunu, çıkış için ücret ödenmesi gerektiğini hatırlattı. 'den Boston'a giden Wanamaker'ın ise sözleşmesi bitti.
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