13 Haziran 2019, Perşembe
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Datome'ye talip var
Giriş Tarihi: 13.06.2019
Kulübün başına Ettore Messina'yı getiren Olimpia Milano'nun transferde ilk hedefinin Fenerbahçe Beko'lu Gigi Datome ile Brad Wanamaker olduğu bildirildi.
İtalyanlar, Datome'nin 1 yıl daha kontratının olduğunu, çıkış için ücret ödenmesi gerektiğini hatırlattı. Fenerbahçe'den Boston'a giden Wanamaker'ın ise sözleşmesi bitti.
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