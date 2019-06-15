15 Haziran 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Finalde 4. randevu

Finalde 4. randevu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 15.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında ile karşı karşıya gelecek.

'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Son iki karşılaşmayı galip bitiren seride 2-1 öne geçmişti. Dört galibiyete ulaşan takım 2018-19 sezonunun şampiyonu olacak.

Datome ve Green başladı

Datome ve Green başladı Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları geçen Gigi Datome ve Erick Green takımla idmanlara başladı. İki oyuncu için son kararı başantrenör Obradovic verecek. Jan Vesely'nin tedavi süreci ise devam ediyor. Tyler Ennis ve Lauvergne, sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

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