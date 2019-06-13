Devlerin savaşı
Fenerbahçe Beko, final serisinin 3. maçında bugün Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff final serisinde heyecan devam ediyor. 1-1 eşitliğin bulunduğu serinin 3. maçı bugün Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Serinin ilk maçından Fenerbahçe 73-56'lık galibiyetle ayrılırken, uzatmalara giden ikinci karşılaşmayı ise Anadolu Efes 101-93 kazanmıştı. Bu arada iki ezeli rakip. bu sezon ligde 4, Avrupa Ligi'nde 3, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Kupası'nda birer olmak üzere 9 kez kozlarını paylaştı. Efes 5, F.Bahçe ise 4 kez parkeden üstün ayrıldı.
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