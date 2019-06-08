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Will Clyburn CSKA’da kaldı
Giriş Tarihi: 08.06.2019
CSKA Moskova, sergilediği performansla sezona damga vuran Will Clyburn'ü kadroda tutmayı başardı. ABD'li oyuncu ile 2 yıllık yeni anlaşma yapan Rus ekibi, kontratına NBA çıkışı da koymadı.
CSKA Moskova, sergilediği performansla sezona damga vuran Will Clyburn'ü kadroda tutmayı başardı. ABD'li oyuncu ile 2 yıllık yeni anlaşma yapan Rus ekibi, kontratına NBA çıkışı da koymadı. Bu yaz NBA'e gitme şansı kalmayan yıldız, geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştığı CSKA'da 13.6 sayı, 6.8 ribaund ve 1.5 asist ortalama tutturdu.
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