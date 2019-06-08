08 Haziran 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Will Clyburn CSKA’da kaldı

Will Clyburn CSKA’da kaldı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.06.2019

CSKA Moskova, sergilediği performansla sezona damga vuran Will Clyburn'ü kadroda tutmayı başardı. ABD'li oyuncu ile 2 yıllık yeni anlaşma yapan Rus ekibi, kontratına NBA çıkışı da koymadı.

CSKA Moskova, sergilediği performansla sezona damga vuran Will Clyburn'ü kadroda tutmayı başardı. ABD'li oyuncu ile 2 yıllık yeni anlaşma yapan Rus ekibi, kontratına NBA çıkışı da koymadı. Bu yaz NBA'e gitme şansı kalmayan yıldız, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştığı CSKA'da 13.6 sayı, 6.8 ribaund ve 1.5 asist ortalama tutturdu.
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