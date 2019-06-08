08 Haziran 2019, Cumartesi
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Heyecana doyacağız
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı 3-0'la geçerek finalde Anadolu Efes'le eşleşen Fenerbahçe Beko'da gözler final serisine çevrildi. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı finalin ilk maçı yarın 17.00'de Sinan Erdem'de oynanacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı 3-0'la geçerek finalde Anadolu Efes'le eşleşen Fenerbahçe Beko'da gözler final serisine çevrildi... Obradovic, "Herkes için çok ilgi çekici bir eşleşme. Efes ile iki günde bir maça çıkacağız. İnanıyorum ki basketbolu sevenler için çok heyecanlı maçlara sahne olacak" derken, kaptan Melih sezonu şampiyon olarak noktalamak istediklerini söyledi. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı finalin ilk maçı yarın 17.00'de Sinan Erdem'de oynanacak.
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