08 Haziran 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Heyecana doyacağız

Heyecana doyacağız
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 'ı 3-0'la geçerek finalde 'le eşleşen Fenerbahçe Beko'da gözler final serisine çevrildi. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı finalin ilk maçı yarın 17.00'de 'de oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 'ı 3-0'la geçerek finalde 'le eşleşen Fenerbahçe Beko'da gözler final serisine çevrildi... Obradovic, "Herkes için çok ilgi çekici bir eşleşme. Efes ile iki günde bir maça çıkacağız. İnanıyorum ki basketbolu sevenler için çok heyecanlı maçlara sahne olacak" derken, kaptan Melih sezonu şampiyon olarak noktalamak istediklerini söyledi. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı finalin ilk maçı yarın 17.00'de 'de oynanacak.
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