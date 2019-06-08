08 Haziran 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Stevens’a şok

Stevens’a şok
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.06.2019

NBA final serisinin 3. maçında oyuncusu Lowry'yi iten Golden State Warriors hissedarı Mark Stevens'ın cezası belli oldu.

NBA final serisinin 3. maçında oyuncusu Lowry'yi iten Golden State Warriors hissedarı Mark Stevens'ın cezası belli oldu. NBA'den yapılan açıklamaya göre, Warriors'ın sahasında 123-109 kaybettiği karşılaşmada yaşanan tartışmada Lowry'yi iten ve hakaret eden Stevens, bir yıl tribüne giremeyecek. Warriors hissedarı Stevens ayrıca ceza olarak 500 bin dolar ödeyecek. Warriors, olay sonrası Lowry'den özür dilemişti.
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