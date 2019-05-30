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GÜREŞİN ACI GÜNÜ
Efes’te operasyon
Giriş Tarihi: 30.05.2019
Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu kaçıran Anadolu Efes, gelecek yılın kadrosu için harekete geçti.
Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu kaçıran Anadolu Efes, gelecek yılın kadrosu için harekete geçti. Lacivertbeyazlılar, NBA'de de forma giyen ve son olarak Alman ekibi Bayern Münih'te oynayan 2.03'lük Derrick Williams ile temasa geçti.
GÜREŞİN ACI GÜNÜ
GÜREŞTE yaşayan en eski olimpiyat şampiyonu Bayram Şit, hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Şit'in naaşı bugün Ankara Mezarlığı'nda kılınacak öğle namazı sonrası defnedilecek. Şit, 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda altın kazanmıştı.
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