31 Mayıs 2019, Cuma

BASKETBOL

Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 31.05.2019

play-off yarı final serisi ilk maçında , ’ı konuk ediyor. 19.00’daki karşılaşma Tivibu Spor 2’den yayınlanacak

play-off yarı finalinde heyecan, - Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak. 19.00'da başlayacak mücadele, Tivibu Spor 2 ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun tüm müsabakalara ev sahipliği yapacağı eşleşmede, ev sahibi avantajı Anadolu Efes'te bulunuyor. Lacivertbeyazlılar, norlam sezonda sarı-kırmızılı ekibi, 73-70 ve 92-82'lik skorlarla yenmişti.

ATAMAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Eski takımı Galatasaray karşısına çıkacak 'ın yönetimindeki Anadolu Efes, çeyrek final serisinde Banvit'i 2-0'la geçti. Normal sezonu 4. sırada bitiren idaresindeki Galatasaray ise çeyrek final serisinde Gaziantep'e 2-1 üstünlük sağlamıştı. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmenin ikinci maçı 2 Haziran Pazar günü Efes'in ev sahipliğinde yapılacak.

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