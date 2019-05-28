28 Mayıs 2019, Salı

BASKETBOL

Doğuş Balbay imzayı attı

Doğuş Balbay imzayı attı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.05.2019

, takımın tecrübeli ismi 'ın sözleşmesini uzattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız 'ın sözleşmesini iki yıllığına uzattık. Takımımızda sekizinci sezonunu geçiren Doğuş Balbay, iki yıl daha forması giyecek" ifadeleri kullanıldı.
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