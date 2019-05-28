28 Mayıs 2019, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe tek yürek

Fenerbahçe tek yürek
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, yarın Telekom ile oynanacak maç öncesi iddialı konuştu: "Taraftarımızın desteğiyle yarı finale çıkacağız. 'deki ortamı çarşamba günü (yarın) herkes görecek."
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