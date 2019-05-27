Doğuş Balbay iki yıl daha Anadolu Efes'te

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncusu Doğuş Balbay'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Doğuş Balbay'ın sözleşmesini iki yıllığına uzattık. Takımımızda sekizinci sezonunu geçiren Balbay, iki yıl daha Anadolu Efes forması giyecek." ifadeleri kullanıldı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 37 karşılaşmada 10 dakika 28 saniye ortalama süre alan Doğuş, 2,0 sayı, 1,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Doğuş Balbay, bu sezon Anadolu Efes ile Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve THY Avrupa Ligi ikinciliği yaşadı.