27 Mayıs 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Doğuş Balbay iki yıl daha Anadolu Efes'te

Doğuş Balbay iki yıl daha Anadolu Efes'te
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 27.05.2019

Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncusu 'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız 'ın sözleşmesini iki yıllığına uzattık. Takımımızda sekizinci sezonunu geçiren Balbay, iki yıl daha forması giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon 37 karşılaşmada 10 dakika 28 saniye ortalama süre alan Doğuş, 2,0 sayı, 1,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Doğuş Balbay, bu sezon Anadolu Efes ile sevinci ve THY Avrupa Ligi ikinciliği yaşadı.



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