Türk Telekom 88 - 85 Fenerbahçe Beko l MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Türk Telekom sahasında Fenerbahçe'yi 88-85 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu 88-85 mağlup etti ve seride durumu 1-1 yaptı.

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