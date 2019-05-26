26 Mayıs 2019, Pazar

BASKETBOL

Türk Telekom 88 - 85 Fenerbahçe Beko l MAÇ SONUCU

Türk Telekom seriyi 1-1'e getirdi!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 Giriş Tarihi: 26.05.2019

Tahincioğlu 'nde sahasında 'yi 88-85 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında , sahasında konuk ettiği karşılaşmada Beko'yu 88-85 mağlup etti ve seride durumu 1-1 yaptı.

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