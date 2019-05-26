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Türk Telekom 88 - 85 Fenerbahçe Beko l MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 Giriş Tarihi: 26.05.2019
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Türk Telekom sahasında Fenerbahçe'yi 88-85 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu 88-85 mağlup etti ve seride durumu 1-1 yaptı.
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