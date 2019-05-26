Efes turladı
Banvit’i deplasmanda 87-77 mağlup eden lacivert-beyazlılar, seride durumu 2-0’a getirerek yarı finale yükselen ilk ekip oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Banvit'i 87-77 yendi. Adını yarı finale yazdıran Efes'in rakibi, Galatasaray-Gaziantep eşleşmesinin kazananı olacak. Serinin diğer karşılaşmasında G.Saray'ı 79-69 yenen Gaziantep durumu 1-1'e getirdi. Kazananın yarı finale çıkacağı son maç 28 Mayıs Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.
TOFAŞ TUR PEŞİNDE
Potada play-off çeyrek final heyecanında Beşiktaş ile Tofaş bu kez İstanbul'da kozlarını paylaşıyor. 15.15'teki karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. İlk açı 102-76 kazanan Bursa ekibi seride 1-0 öne geçmişti.
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