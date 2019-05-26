26 Mayıs 2019, Pazar

BASKETBOL

Efes turladı

Efes turladı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.05.2019

’i deplasmanda 87-77 mağlup eden lacivert-beyazlılar, seride durumu 2-0’a getirerek yarı finale yükselen ilk ekip oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi serisi ikinci maçında , 'i 87-77 yendi. Adını yarı finale yazdıran Efes'in rakibi, Galatasaray-Gaziantep eşleşmesinin kazananı olacak. Serinin diğer karşılaşmasında G.Saray'ı 79-69 yenen Gaziantep durumu 1-1'e getirdi. Kazananın yarı finale çıkacağı son maç 28 Mayıs Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.

TOFAŞ TUR PEŞİNDE
Potada play-off çeyrek final heyecanında ile Tofaş bu kez İstanbul'da kozlarını paylaşıyor. 15.15'teki karşılaşma Spor'dan yayınlanacak. İlk açı 102-76 kazanan Bursa ekibi seride 1-0 öne geçmişti.

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