26 Mayıs 2019, Pazar

BASKETBOL

Yeniden Demirel

Yeniden Demirel
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Turgay , FIBA Avrupa'da bir kez daha başkan seçildi.

Belçikalı Coomans ve Sırp Tomasevic'i geride bırakarak 50 üyeden 27'sinin oylarını alan , 2023 yılına kadar görevde kalacak.

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