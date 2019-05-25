25 Mayıs 2019, Cumartesi

BASKETBOL

12 Dev Adam’ın Dünya Kupası maç saatleri belli oldu

12 Dev Adam’ın maç saatleri belli oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.05.2019

A ’nın, ’de düzenlenecek olan ’nda oynayacağı karşılaşmaların saatleri belli oldu.

FIBA tarafından 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında 'de düzenlenecek 'nda boy gösterecek olan A 'nın maç saatleri belli oldu. E Grubu'nde , Çekya ve ile Şangay'da karşı karşıya gelecek olan milliler ilk maçını 1 Eylül Pazar günü Japonya ile oynayacak ve karşılaşma Türkiye Saati İle 11.30'da oynanacak. 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da turnuvanın favorisi ABD ile karşılaşacak olan milliler, gruptaki son maçını ise 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile oynayacak. Grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselmeyi başaracak.
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