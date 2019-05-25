25 Mayıs 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Turgay Demirel ikinci kez başkan seçildi

Turgay Demirel ikinci kez başkan seçildi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.05.2019

, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği () 'daki başkanlık görevini 4 yıl daha sürdürecek.

'nın Münih kentinde iki gündür devam eden Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri yapıldı.

FIBA 'da 2014 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren , ikinci kez adaylığını koyduğu seçimi de kazanmayı başardı.

Belçikalı Cyriel Coomans ve Sırp Dejan Tomasevic'i geride bırakarak 50 üyeden 27'sinin oylarını alan Demirel, FIBA Avrupa'da 2023 yılına kadar başkan olmaya devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Cedi Osman: “Olimpiyatlara gitmek istiyoruz” Cedi Osman: “Olimpiyatlara gitmek istiyoruz”
NBA'de yılın 5'leri belli oldu NBA'de yılın 5'leri belli oldu
Raptors seride öne geçti Raptors seride öne geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör