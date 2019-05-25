25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Turgay Demirel ikinci kez başkan seçildi
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Turgay Demirel, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Avrupa'daki başkanlık görevini 4 yıl daha sürdürecek.
Almanya'nın Münih kentinde iki gündür devam eden FIBA Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri yapıldı.
FIBA Avrupa'da 2014 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Turgay Demirel, ikinci kez adaylığını koyduğu seçimi de kazanmayı başardı.
Belçikalı Cyriel Coomans ve Sırp Dejan Tomasevic'i geride bırakarak 50 üyeden 27'sinin oylarını alan Demirel, FIBA Avrupa'da 2023 yılına kadar başkan olmaya devam edecek.
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