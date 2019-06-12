13 Haziran 2019, Perşembe

BASKETBOL

TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye para cezası

TBF Disiplin Kurulu'ndan F.Bahçe'ye para cezası
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 Giriş Tarihi: 13.06.2019

Türkiye Federasyonu () Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Kulübünün 86 bin 250 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

'den yapılan açıklamada, play-off final serisinde ile Beko arasında oynanan ikinci maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon içinde beşinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle kurulun, sarı-lacivertli kulübe 75 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Ayrıca, eylemin "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" nedeniyle ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak takdiren, Fenerbahçe Kulübünün 11 bin 250 lira daha para cezası almasına karar verildiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüp böylece oy birliğiyle toplam 86 bin 250 lira para cezası aldı. Fenerbahçe Beko'ya play-off final serisinin ilk maçının ardından da 61 bin 250 lira para cezası verilmişti.

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