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Ergin Ataman 2 yıl daha Anadolu Efes'te
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 Giriş Tarihi: 23.05.2019
Anadolu Efes Basketbol Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini yeniledi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.
Bu sezon Ergin Ataman yönetiminde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu.
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