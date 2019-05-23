23 Mayıs 2019, Perşembe

BASKETBOL

Ergin Ataman 2 yıl daha Anadolu Efes'te

Ergin Ataman 2 yıl daha Anadolu Efes'te
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 Giriş Tarihi: 23.05.2019

Basketbol Kulübü, başantrenör 'ın sözleşmesini yeniledi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı 'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

Bu sezon Ergin Ataman yönetiminde Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı gösteren , ekibi CSKA 'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu.

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