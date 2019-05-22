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Ergin Ataman Banvit maçında ihraç edildi
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 Giriş Tarihi: 22.05.2019
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Serisi ilk maçında Anadolu Efes sahasında Banvit’i konuk ediyor. Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında bir pozisyonda Dunston’a çalınan hücum faul sonrası çok sinirlenen Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, hakemin üzerine yürüyünce üst üste iki teknik faul alıp oyun dışı kaldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Serisi ilk maçında Anadolu Efes sahasında Banvit'i konuk ediyor.
Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında bir pozisyonda Dunston'a çalınan hücum faul sonrası çok sinirlenen Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, hakemin üzerine yürüyünce üst üste iki teknik faul alıp oyun dışı kaldı.
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