22 Mayıs 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Ergin Ataman Banvit maçında ihraç edildi

Ergin Ataman ihraç edildi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 Giriş Tarihi: 22.05.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Serisi ilk maçında sahasında Banvit’i konuk ediyor. Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında bir pozisyonda Dunston’a çalınan hücum faul sonrası çok sinirlenen Anadolu Efes koçu , hakemin üzerine yürüyünce üst üste iki teknik faul alıp oyun dışı kaldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Serisi ilk maçında sahasında Banvit'i konuk ediyor.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında bir pozisyonda Dunston'a çalınan hücum faul sonrası çok sinirlenen Anadolu Efes koçu , hakemin üzerine yürüyünce üst üste iki teknik faul alıp oyun dışı kaldı.

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