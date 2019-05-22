Fenerbahçe Beko lige dönüyor
Sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Türk Telekom'u ağırlayacak.
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dördüncü olan Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Ligde normal sezonu 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle Anadolu Efes'in arkasından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 7. olan Türk Telekom ile çeyrek finalde eşleşmişti.
İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaları 80-72 ve 87-64'lük skorlarla sarı-lacivertliler kazanmıştı.
İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı