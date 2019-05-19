Anadolu Efes - CSKA Moskova | CANLI

THY EuroLeague Final Four final maçında Anadolu Efes ile CSKA Moskova İspanya'da karşı karşıya geliyor... Anadolu Efes CSKA Moskova maçı saat kaçta hangi kanalda? Merak konusu oldu. İşte Final Four final maçı CANLI yayın bilgileri...

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fernando Buesa Arena'da oynanan Anadolu Efes CSKA Moskova maçı TSİ 22:00'da başladı. Dev maç beIN SPORTS 3 kanalında yayınlanıyor.



ANADOLU EFES 14 - 12 CSKA Moskova | 1. periyot oynanıyor