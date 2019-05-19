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BASKETBOL

Anadolu Efes - CSKA Moskova | CANLI

Anadolu Efes - CSKA Moskova | CANLI
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019

Euroleague final maçında yönetimindeki , Rus ekibi CSKA ile 'da karşılaşıyor...

EuroLeague final maçında ile CSKA 'da karşı karşıya geliyor... Anadolu Efes CSKA Moskova hangi kanalda? Merak konusu oldu. İşte Final Four final maçı CANLI yayın bilgileri...

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fernando Buesa Arena'da oynanan Anadolu Efes CSKA Moskova maçı TSİ 22:00'da başladı. Dev maç beIN SPORTS 3 kanalında yayınlanıyor.

ANADOLU EFES 14 - 12 CSKA Moskova | 1. periyot oynanıyor

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