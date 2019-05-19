19 Mayıs 2019, Pazar

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 75 - 94 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 4. tamamladı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019

Avrupa Ligi'nde ’e yenilen Beko, üçüncülük maçı için karşılaştığı ’e 75-94 mağlup olarak Avrupa dördüncüsü oldu.

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi , Beko'yu 94-75 yendi.

Organizasyonu Real Madrid üçüncü, Fenerbahçe Beko ise dördüncü sırada tamamladı.

Karşılaşmaya hücumda çok iyi başlayan Real Madrid, Ayon ve Reyes'in pota altındaki etkili oyunuyla 6. dakika içinde 8 sayılık üstünlük yakaladı: 7-15. Ayon ve Fernandez'in sayılarıyla 9. dakikada farkı çift hanelere (9-22) çıkaran Real Madrid, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sloukas'ın basketiyle farkı 4 sayıya indirdi: 24-28. Taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, Melli'nin 3 sayılık basketiyle 17. dakikada 32-31 öne geçti. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da hücumda rahat sayı buldu. Real Madrid, 25. dakikayı 57-53 önde geçti. Guduric ve Sloukas'ın 3 sayılık basketleriyle 27. dakikada öne geçen taraf 59-56'yla Fenerbahçe Beko oldu. Çeyreğin sonunda üstünlüğü tekrar ele geçiren Real Madrid, final periyoduna 69-63 önde girdi.

Final periyoduna Causeur'ün 3 sayılık basketiyle giren ve 15-0'lık seri yakalayan Real Madrid, 37. dakika içinde farkı 21'e çıkardı: 63-84. Son çeyrekteki ilk sayısını 6,5 dakika sonra bulan Fenerbahçe Beko, sahadan 94-75 yenik ayrıldı.

GREEN SEDYEYLE SALONDAN ÇIKTI

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Erick Green, maçın bitimine 3 dakika kala sakatlık geçirdi.

Sol ayak bileğini tutarak yerde kalan Green, sahadan sedyeyle çıkarıldı. Green'in oldukça acı çektiği gözlendi.

Sarı-lacivertlilerin Çek pivotu Jan Vesely de ilk devre geçirdiği sakatlık nedeniyle ikinci yarı riske edilmedi.

Salon: Fernando Buesa Arena

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Sinan Güler 4, Green 4, Guduric 11, Kalinic 8, Ahmet Düverioğlu 4, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 14, Biberovic, Sloukas 17, Vesely 6

Real Madrid: Campazzo 12, Carroll 8, Fernandez 6, Reyes 6, Ayon 23, Causeur 13, Yusta 2, Tavares 2, Llull 4, Deck 3, Thompkins 12, Prepelic 3

Beş faulle çıkan: 36.12 Guduric (Fenerbahçe Beko)

FENERBAHÇE 16 - 24 REAL MADRİD l 1. çeyrek sonucu
FENERBAHÇE 40 - 38 REAL MADRİD l 2. çeyrek sonucu
FENERBAHÇE 63 - 69 REAL MADRİD l 3. çeyrek sonucu
FENERBAHÇE 75 - 94 REAL MADRİD l 4. çeyrek sonucu

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