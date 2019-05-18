MAÇ SONUCU l CSKA Moskova - Real Madrid: 95-90

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde CSKA Moskova, Real Madrid'i 95-90 mağlup ederek finale yükseldi ve Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'unda temsilcimiz Anadolu Efes'in finaldeki rakibini belirleyecek maçta Rus ekibi CSKA Moskova ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya geldi.

Tavares ve Campazzo ile maça çok etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreğin 5 dakikalık bölümü 7-13 önde geçti. Devamında farkı daha da artıran İspanyol ekibi, Anthony Randolph'un sayılarıyla 2:05 kala 11-22'lik üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin sonunda Sergio Rodriguez ile sayılar bulan CSKA Moskova, 18-22 ile çeyreği sonlandırdı.

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CSKA Moskova, Sergio Rodriguez ile serisini sürdürerek ikinci çeyreğin bitimine 7:48 kala 26-26'lık eşitliği yakaladı. Rus ekibi, Sergio Rodriguez'in üçlüğüyle de 6:23 kala 29-28 öne geçti. Sonrasında Causeur ve Trey Thompkins ile etkili olan Real Madrid, 1:21 kala skoru 37-43 yaptı. İlk yarı ise Clyburn'un üçlüğüyle 43-45 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.