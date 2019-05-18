MAÇ SONUCU l CSKA Moskova - Real Madrid: 95-90
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde CSKA Moskova, Real Madrid'i 95-90 mağlup ederek finale yükseldi ve Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Turkish Airlines EuroLeague Final Four'unda temsilcimiz Anadolu Efes'in finaldeki rakibini belirleyecek maçta Rus ekibi CSKA Moskova ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya geldi.
Tavares ve Campazzo ile maça çok etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreğin 5 dakikalık bölümü 7-13 önde geçti. Devamında farkı daha da artıran İspanyol ekibi, Anthony Randolph'un sayılarıyla 2:05 kala 11-22'lik üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin sonunda Sergio Rodriguez ile sayılar bulan CSKA Moskova, 18-22 ile çeyreği sonlandırdı.
Bu haberi de okudularFinal Four final ne zaman? Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?
CSKA Moskova, Sergio Rodriguez ile serisini sürdürerek ikinci çeyreğin bitimine 7:48 kala 26-26'lık eşitliği yakaladı. Rus ekibi, Sergio Rodriguez'in üçlüğüyle de 6:23 kala 29-28 öne geçti. Sonrasında Causeur ve Trey Thompkins ile etkili olan Real Madrid, 1:21 kala skoru 37-43 yaptı. İlk yarı ise Clyburn'un üçlüğüyle 43-45 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı