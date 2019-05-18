18 Mayıs 2019, Cumartesi

BASKETBOL

MAÇ SONUCU l CSKA Moskova - Real Madrid: 95-90

Anadolu Efes'in rakibi belli oldu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 Giriş Tarihi: 18.05.2019

Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde CSKA Moskova, 'i 95-90 mağlup ederek finale yükseldi ve 'in rakibi oldu.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'unda temsilcimiz 'in finaldeki rakibini belirleyecek maçta Rus ekibi CSKA Moskova ile İspanya temsilcisi karşı karşıya geldi.

Tavares ve Campazzo ile maça çok etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreğin 5 dakikalık bölümü 7-13 önde geçti. Devamında farkı daha da artıran İspanyol ekibi, Anthony Randolph'un sayılarıyla 2:05 kala 11-22'lik üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin sonunda Sergio Rodriguez ile sayılar bulan CSKA Moskova, 18-22 ile çeyreği sonlandırdı.

Bu haberi de okudularFinal Four final ne zaman? Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

CSKA Moskova, Sergio Rodriguez ile serisini sürdürerek ikinci çeyreğin bitimine 7:48 kala 26-26'lık eşitliği yakaladı. Rus ekibi, Sergio Rodriguez'in üçlüğüyle de 6:23 kala 29-28 öne geçti. Sonrasında Causeur ve Trey Thompkins ile etkili olan Real Madrid, 1:21 kala skoru 37-43 yaptı. İlk yarı ise Clyburn'un üçlüğüyle 43-45 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe Beko üçüncülük maçına hazır Fenerbahçe Beko üçüncülük maçına hazır
Golden State Warriors gibi basketbol oynuyoruz "Golden State Warriors gibi basketbol oynuyoruz"
Bucks Doğu finalinde 2-0 öne geçti Bucks Doğu finalinde 2-0 öne geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör