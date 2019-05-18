Avrupa basketbolunda en büyük belli oluyor
Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Anadolu Efes ile Rusya ekibi CSKA Moskova yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak.
İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenen organizasyonun final maçında, Fenerbahçe Beko'yu eleyen Anadolu Efes'le İspanyol temsilcisi son şampiyon Real Madrid'i saf dışı bırakan CSKA Moskova, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını almak için mücadele edecek.
Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko üçüncülük için sahada
Dörtlü Final'de ilk günün mağlupları Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, sezonu üçüncü bitirebilmek için parkeye çıkacak.
Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı TSİ 18.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
İki takım geçen sezon finalde karşılaşmış ve kazanan Real Madrid olmuştu.
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