18 Mayıs 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Avrupa basketbolunda en büyük belli oluyor

Avrupa basketbolunda en büyük belli oluyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Basketbolda Avrupa Ligi organizasyonunun finalinde ile ekibi CSKA yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak.

'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenen organizasyonun final maçında, Beko'yu eleyen 'le İspanyol temsilcisi son şampiyon 'i saf dışı bırakan CSKA , Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını almak için mücadele edecek.

Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko üçüncülük için sahada

'de ilk günün mağlupları Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, sezonu üçüncü bitirebilmek için parkeye çıkacak.

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı TSİ 18.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

İki takım geçen sezon finalde karşılaşmış ve kazanan Real Madrid olmuştu.



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