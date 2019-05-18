Warriors doludizgin

NBA’de Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors bir ara 17 sayı geri düştüğü maçta Portland’ı 114-111 mağlup etti. Maçın yıldızı 37 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle Stephen Curry oldu

Son 2 yılın NBA şampiyonu Golden State Warriors yoluna doludizgin devam ediyor. Batı Konferansı finalinde Portland Trail Blazers'i ağırlayan GSW, rakibini 114-111 mağlup etmeyi başararak seride 2-0 öne geçti. Sahaya, konferans yarı finalinde sakatlanan Kevin Durant'ten yoksun çıkan Warriors ilk periyotu 29-31 geride kapattı. İkinci çeyrekte coşan Portland bir ara farkı 17 sayıya çıkardı ve devreyi 65-50 önde kapattı.



ÜÇLÜK YAĞMURU



Maçın üçüncü çeyreğinde sazı eline alan Stephen Curry, arka arkaya bulduğu üçlüklerle farkı eritti. Curry'ye, Thompson ve Draymond Green de

yardımcı oldu. Maçın son anlarında 114-111 öne geçen GSW, son topu rakibine bıraktı. Portland'da Damian Lillard, yaptığı son hücumda İguodala'yı geçemeyince GSW maçı kazandı. GSW'de Curry, 37 sayı, 8 ribaunt, 8 asist; Thompson ise 24 sayı üretti. Draymond Green de 16 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle 'double double' yaptı. Serinin üçüncü karşılaşması Trail Blazers'ın sahasında oynanacak.