18 Mayıs 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Warriors doludizgin

Warriors doludizgin
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.05.2019

’de finalinde bir ara 17 sayı geri düştüğü maçta Portland’ı 114-111 mağlup etti. Maçın yıldızı 37 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oldu

Son 2 yılın şampiyonu yoluna doludizgin devam ediyor. finalinde 'i ağırlayan , rakibini 114-111 mağlup etmeyi başararak seride 2-0 öne geçti. Sahaya, konferans yarı finalinde sakatlanan 'ten yoksun çıkan Warriors ilk periyotu 29-31 geride kapattı. İkinci çeyrekte coşan Portland bir ara farkı 17 sayıya çıkardı ve devreyi 65-50 önde kapattı.

ÜÇLÜK YAĞMURU

Maçın üçüncü çeyreğinde sazı eline alan , arka arkaya bulduğu üçlüklerle farkı eritti. Curry'ye, Thompson ve de
yardımcı oldu. Maçın son anlarında 114-111 öne geçen GSW, son topu rakibine bıraktı. Portland'da Damian Lillard, yaptığı son hücumda İguodala'yı geçemeyince GSW maçı kazandı. GSW'de Curry, 37 sayı, 8 ribaunt, 8 asist; Thompson ise 24 sayı üretti. Draymond Green de 16 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle 'double double' yaptı. Serinin üçüncü karşılaşması Trail Blazers'ın sahasında oynanacak.

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