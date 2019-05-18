Ergin Ataman: "Belki yarın sabah taktiksel bir sürpriz hazırlarız"

Anadolu Efes'in yarınki final maçı öncesinde son antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, "CSKA Moskova yıllardır burada olan, son 15 yılın 14'ünde Dörtlü Final'e kalan bir takım. Yıldızlardan kurulu bir takım ve ne olursa olsun şampiyon olmak için çok büyük bir mücadele verecekler." diye konuştu.

"Ne onların Real Madrid ne de bizim Fenerbahçe Beko galibiyetimiz final maçı için bir ölçü olmaz." diyen Ataman, "Aldığımız galibiyet bize sadece öz güven verdi. Finalde bambaşka bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rakip CSKA Moskova'yı bu akşam çok detaylıca inceleyeceğini söyleyen Ataman, "Belki yarın sabah taktiksel bir sürpriz hazırlarız." diye ekledi.

Ataman ayrıca Dörtlü Final'in basına tanıtımında yaptığı konuşmada, "Kupayı Ibiza'da kutlarız" şeklindeki şakasının ciddiye alındığını ve takımdaki oyuncuların bu sözü çok severek, "Hoca bizi gerçekten Ibiza'ya mı götürecek?" diye sorduklarını anlattı. Ataman, "Söz ağızdan bir kez çıkar. Sözüm söz. Eğer kupayı alırsak, Türkiye'ye dönerken 2-3 saat Ibiza'da durup, kutlama yapıp döneceğiz." ifadelerini kullandı.







HACKETT: "BİZİ BİR SAVAŞ BEKLİYOR"

Diğer yandan CSKA Moskova'nın İtalyan oyuncusu Daniel Hackett, final maçı için şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bizi bir savaş bekliyor. Uzun bir sezondan, yoldan sonra finale kalan iki takım var. Yarın sahaya Efes'e karşı kazanmak için çıkacağız."

"Avrupa Ligi'ni, basketbolu ve oyuncuları tanıyanlar için Anadolu Efes'in finalde olması sürpriz olmadı." diyen Hackett, "Efes, çok yetenekli oyunculardan oluşan bir takım. Çok iyi kurulmuş, derin bir takım. Burada olmaları beni şaşırtmıyor. Büyük bir sezon geçirdiler ve burada olmaya layıklar." şeklinde konuştu.