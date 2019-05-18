18 Mayıs 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko üçüncülük maçına hazır

Fenerbahçe Beko üçüncülük maçına hazır
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dün 'e yenilen Beko, yarın temsilcisi ile oynayacağı üçüncülük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Fernando Buesa Arena'daki antrenmanın son 10 dakikası, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli oyuncuların moralsiz olduğu gözlendi.

Beko, yarın TSİ 18.30'da 'le üçüncülük maçına çıkacak.



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