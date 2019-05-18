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Fenerbahçe Beko üçüncülük maçına hazır
Giriş Tarihi: 18.05.2019
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dün Anadolu Efes'e yenilen Fenerbahçe Beko, yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı üçüncülük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Fernando Buesa Arena'daki antrenmanın son 10 dakikası, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli oyuncuların moralsiz olduğu gözlendi.
Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 18.30'da Real Madrid'le üçüncülük maçına çıkacak.
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