Anadolu Efes tarih yazma peşinde

Larkin’in şovuyla Fenerbahçe’yi saf dışı bırakan Ergin Ataman’ın öğrencileri, bugün 21.30’da CSKA M oskova karşısına çıkacak

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Anadolu Efes ile CSKA Moskova, bugün İspanya'da şampiyonluk için parkeye çıkacak. Larkin'in 30 sayıyla damga vurduğu yarı finalde F.Bahçe'yi eleyen lacivert-beyazlılarla, R. Madrid'i saf dışı bırakan Rus ekibinin mücadelesi 21.30'da start alacak. Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını almak için mücadele edecek iki ekibin kapışması, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde ilk kez final oynayacak A. Efes, kupayı alması durumunda F.Bahçe'den sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak. 1996'da Aydın Örs yönetiminde Koraç Kupası'nı kazanan lacivert-beyazlılar, Vitoria- Gasteiz şehrindeki finalde kulüp müzesine 2. Avrupa Kupası'nı göİspanya'daki final beIN Sports 3'ten yayınlanacak. türmek için mücadele verecek.