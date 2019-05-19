19 Mayıs 2019, Pazar

BASKETBOL

Anadolu Efes tarih yazma peşinde

Anadolu Efes tarih yazma peşinde
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.05.2019

Larkin’in şovuyla ’yi saf dışı bırakan ’ın öğrencileri, bugün 21.30’da CSKA M oskova karşısına çıkacak

Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde ile CSKA Moskova, bugün İspanya'da şampiyonluk için parkeye çıkacak. Larkin'in 30 sayıyla damga vurduğu yarı finalde F.Bahçe'yi eleyen lacivert-beyazlılarla, R. Madrid'i saf dışı bırakan Rus ekibinin mücadelesi 21.30'da start alacak. Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını almak için mücadele edecek iki ekibin kapışması, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde ilk kez final oynayacak A. Efes, kupayı alması durumunda F.Bahçe'den sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak. 1996'da yönetiminde Koraç Kupası'nı kazanan lacivert-beyazlılar, Vitoria- Gasteiz şehrindeki finalde kulüp müzesine 2. 'nı göİspanya'daki final beIN Sports 3'ten yayınlanacak. türmek için mücadele verecek.

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