18 Mayıs 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Bucks Doğu finalinde 2-0 öne geçti

Bucks Doğu finalinde 2-0 öne geçti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Amerikan (NBA) Doğu Konferansı finalinde 'ı 125-103 yenen , seride 2-0 öne geçti.

Normal sezonun lideri , Doğu Konferansı final serisi ikinci maçında 'ı 125-103 mağlup etti.

Ev sahibi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı. Milli basketbolcu 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asist performansıyla takımının ikinci en skorer ismi olurken, Nikola Mirotic 15, Malcolm Brogdon 14 sayılık katkıda bulundu.

Raptors'ta Kawhi Leonard'ın 31 sayı, 8 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 15 sayı, 4 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Serinin 3. karşılaşması Raptors'ın sahasında oynanacak.



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