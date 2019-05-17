MAÇ SONUCU l Fenerbahçe Beko 73 - 92 Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup etti ve tarihinde ilk kez finale yükseldi. Güne damgasını vuran isim lacivert beyazlıların ABD'li oyuncusu Shane Larkin oldu.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Lacivert beyazlılarda ABD'li gard Shane Larkin oynadığı oyunla galibiyetin mimarı oldu. Yıldız oyuncu 30 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynadı. Karşılaşmayı 43 verimlilik puanı ile tamamlayan Larkin, Dörtlü Final rekoru kırdı.

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES | 73 - 92



BİRİNCİ ÇEYREK SKORU

FENERBAHÇE 20 - 19 ANADOLU EFES

İKİNCİ ÇEYREK SKORU

FENERBAHÇE 40 - 45 ANADOLU EFES

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SKORU

FENERBAHÇE 57 - 68 ANADOLU EFES

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SKORU

FENERBAHÇE 73 - 92 ANADOLU EFES

MAÇTAN NOTLAR

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Finali'nde tarihte ilk kez iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes birbirine rakip olarak sahaya çıktı.



İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da Dörtlü Final organizasyonu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Türk derbisiyle başladı.



Sarı-lacivertliler, üst üste ve toplamda 5. kez Dörtlü Final'de yer alırken, Anadolu Efes 18 yıl sonra bu organizasyonda mücadele etti.



Bakan Kasapoğlu, takımları yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmayı izledi.



İspanya'ya bugün gelen Bakan Kasapoğlu, maçtan önce de iki takımın da soyunma odalarına da giderek başarı dileklerini iletti.



Bakan Kasapoğlu'na, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti.



Vesely ve Kalinic kadroda



Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları düzelen oyuncular Jan Vesely ile Nikola Kalinic kadroda yer aldı.



Tedavileri tamamlanan iki isim de başantrenör Zeljko Obradovic tarafından kadroya dahil edildi.



Fenerbahçe Beko'nun Fransız uzunu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forveti Luigi Datome ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.



Ali Koç saha kenarında



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımına destek olmak için İspanya'ya geldi.



Karşılaşma başlamadan kısa bir süre önce salona giren ve soyunma odasına giderek sarı-lacivertli teknik heyet ve oyunculara başarılar dileyen Koç, müsabakayı saha içi koltuklarında izledi.



Türk taraftarlar tribünde



Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı, takımlarını desteklemek için tribündeki yerini aldı.



Geçtiğimiz Dörtlü Final organizasyonlarına göre, Vitoria-Gasteiz'e ulaşımın zor olması ve konaklama sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların sayısında azalma oldu.



Tribünlerde 200 kadar Anadolu Efes, 3 binin üzerinde de Fenerbahçe taraftarı bulundu.



Sıkı güvenlik önlemleri

Karşılaşmanın oynanacağı Fernando Buesa Arena'nın etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Organizasyona akredite olan Türk basın mensuplarının çok büyük bir bölümününe otopark kartı verilmedi. Araçlarını salona 2-3 kilometre uzaklıkta park eden basın mensupları, yağışlı ve soğuk havada yürümek zorunda kaldı.



Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede görsel şovlar yapıldı. İki pota altına dev perdeler yerleştirilirken takımların Dörtlü Final'e nasıl geldiğini anlatan görüntüler, buraya yansıtıldı.



Lazer şovlarının da yapıldığı açılış töreni beğeni topladı.

Normal sezonu Fenerbahçe Beko lider bitirdi

Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Beko, normal sezonda oynanan maçlarda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak normal sezonu lider tamamlamıştı.

Play-off turunda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, seriyi 3-1 ile geçerek Dörtlü Final'e yükseldi. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise normal sezonda 20 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak ligi 4. sırada bitirmişti. Play-off turunda 5. sıradaki Barcelona Lassa eşleşen Efes, nefes kesen seriyi 3-2 kazanarak Final Four'a yükseldi ve Fenerbahçe ile eşleşti.

Yarı finalin diğer maçında ise CSKA Moskova ile Real Madrid saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.