18 Mart 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes play-off'u garantilemek için sahada

Anadolu Efes play-off'u garantilemek için sahada
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 Giriş Tarihi: 18.03.2019

Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'de yarın Rus ekibi 'yı yenmesi durumunda, diğer maçların sonuçlarına bakmadan normal sezonun bitimine 3 hafta kala play-off'a kalmayı garantileyecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 26 haftada aldığı 17 galibiyetle 4. sırada bulunan lacivert-beyazlılar, güçlü rakibini yenerek hem son 8 takım arasına kalmayı garantilemeyi hem de ilk 4 sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

, kaybetmesi durumunda Yunan ekipleri Panathinaikos ve 'tan birinin maçını kazanamaması durumunda yine play-off'a kalmayı garantileyecek.

Play-off'a kalmayı garantileyen ve normal sezonu lider bitirmeyi hedefleyen ise 20 galibiyetle lider Fenerbahçe Beko'nun gerisinde 2. sırada yer alıyor.

ANADOLU EFES, 6 YILDIR CSKA'YI YENEMİYOR
Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında 6 yıldır galibiyet alamıyor.

Rakibiyle oynadığı son 7 maçı da kaybeden lacivert-beyazlılar, Rus ekibi karşısındaki son galibiyetini 22 Şubat 2013'te elde etmişti. Sezonun ilk yarısındaki maçı da CSKA Moskova 102-84 kazanmıştı.

İki takım bugüne dek Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar rakibi 9 kez yenerken, Rus ekibi ise sahadan 17 galibiyetle ayrıldı.

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