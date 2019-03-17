17 Mart 2019, Pazar

BASKETBOL

Ufuk Sarıca: Hedeflerimizi başaracağımıza inanıyorum

Sarıca: Hedeflerimizi başaracağımıza inanıyorum
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 17.03.2019

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü , 2019 E Grubu’ndaki rakiplerimiz , Çekya ve 'yı değerlendirdi.

İyi bir kura çektiklerini belirten Sarıca, " ile aynı grupta olmak sıralama açısından bizi zorlayabilecek olsa da ileriki turlar için büyük avantaj sağlayabilir. Çekya'yı iyi tanıyoruz. ise yakından bildiğimiz bir ekip değil" dedi.

2020 Olimpiyat Oyunları bileti almayı hedeflediklerini söyleyen Sarıca, "Genç ve iyi bir takımız. Takımıma da teknik ekibime de güveniyorum. Bu takımın şampiyonaya renk katıp iyi bir sonuç alabileceğinden eminim. Bu yazı iyi geçirerek şampiyonaya hazır bir şekilde gideceğiz. Hedeflerimizi başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında 'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 'nda , gruptaki ilk maçında 1 Eylül'de Japonya ile karşılaşacak. 3 Eylül'de ABD ile oynayacak olan 12 Dev Adam, son grup maçına 5 Eylül'de Çekya karşısında çıkacak.

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