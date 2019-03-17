17 Mart 2019, Pazar

BASKETBOL

Cedi Osman'ın 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Cedi'nin 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 17.03.2019

Amerikan 'nde (NBA) milli oyuncu 'ın 22 sayı attığı maçta , 'e 121-116 yenildi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. , takımı Cavaliers'ın deplasmanda Mavericks'e 121-116 mağlup olduğu karşılaşmada 36 dakika 39 saniye süre aldı ve 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı.

Play-off şansı bulunmayan ve 53. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, 4 asist, 22 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi.

Bu sezon 28. maçını kazanan Mavericks'te Tim Hardaway Jr 22 ve Maxi Kleber 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.

Curry'den Thunder'a 33 sayı

Son şampiyon Golden , deplasmanda Thunder'ı 110-88 yendi.

'nın zirvesindeki Warriors'ta , 33 sayı, 7 ribaunt, Klay Thompson 23 sayı, 8 ribauntla sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.

'un 29 sayı, 13 ribaunt, Dennis Schroder'in 15 sayılık performansı, Batı Konferansı 5'incisi Thunder'ın 28. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-120

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 136-138 (Uzatmada)

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 135-128

-: 121-116

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 88-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 108-103

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 102-100

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 114-98



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