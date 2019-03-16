16 Mart 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Ersan İlyasova'dan 15 sayı

Ersan İlyasova'dan 15 sayı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Amerikan 'nde (NBA) , konuk olduğu 'i 113-98 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'a kalmayı önceden garantileyen lideri , deplasmanda 'i 113-98 yenerek sezonun 52. galibiyetine imza attı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 16 ribaunt ve 9 asist, Khris Middleton 21 sayı ve 8 asist, Eric Bledsoe 17 sayı, oyuna sonradan girerek 20 dakika süre alan milli oyuncu 15 sayı ve 5 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 36. kez kaybeden Doğu Konferansı 8'incisi Heat'te Justise Winslow 20 sayıyla takımının en skoreri olurken, Hassan Whiteside ise 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Harden "triple-double"ı kaçırdı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde , yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla konuk ettiği 'ı 108-102'lik skorla geçti.

Sezonun 43. galibiyetine uzanan Rockets'ta Harden 41 sayı, 11 asist ve 9 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Eric Gordon 19, Danuel House da 18 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 54. mağlubiyetini alan Suns'ta Devin Booker 29 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Kelly Oubre 22 sayı, Deandre Ayton 17 sayı ve 14 ribaunt kaydetti.

NBA'de yarın 8 maç oynanacak.

Sonuçlar

Detroit Pistons- Lakers: 111-97

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 123-114

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 110-116

Houston Rockets-Phoenix Suns: 108-102

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 98-113

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 110-122

San Antonio Spurs-New York Knicks: 109-83

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 128-121



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