15 Mart 2019, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe - Barcelona maçında flaş olay: İlk dakikada diskalifiye!

Flaş olay: İlk dakikada diskalifiye!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Beko'nun sahasında Lassa ile oynadığı EuroLeague mücadelesinde Sırp koç , yoğun itirazları nedeniyle ilk dakikada oyundan diskalifiye edildi.

Beko ile Lassa arasında oynanan EuroLeague 26. hafta maçının henüz ilk dakikasında Sırp koç , ihraç edildi.

Maçın ilk dakikasında Barcelona'dan Jaka Blazic'in faul beklediği pozisyon sonrası Pesic, hakem üçlüsüne yoğun itirazlarda bulundu. İtirazının şiddetini artıran Sırp başantrenör, önce teknik faul aldı.

Teknik faulden sonra daha da hiddetlenen Pesic, ikinci teknik faulle oyundan diskalifiye edildi. Pesic'in ihracı sonrası Barcelona'yı Ricard Casas yönlendirmeye başladı.

Svetislav Pesic, geçen hafta 'e karşı 'da oynanan maçta da oyuncularına kızıp taktik tahtasını yere fırlatmış ve kendi benchinden uzaklaşarak tepki göstermişti.

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