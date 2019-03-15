Fenerbahçe - Barcelona maçında flaş olay: İlk dakikada diskalifiye!

Fenerbahçe Beko'nun sahasında Barcelona Lassa ile oynadığı THY EuroLeague mücadelesinde Sırp koç Svetislav Pesic, yoğun itirazları nedeniyle ilk dakikada oyundan diskalifiye edildi.

Fenerbahçe Beko ile Barcelona Lassa arasında oynanan THY EuroLeague 26. hafta maçının henüz ilk dakikasında Sırp koç Svetislav Pesic, ihraç edildi.



Maçın ilk dakikasında Barcelona'dan Jaka Blazic'in faul beklediği pozisyon sonrası Pesic, hakem üçlüsüne yoğun itirazlarda bulundu. İtirazının şiddetini artıran Sırp başantrenör, önce teknik faul aldı.



Teknik faulden sonra daha da hiddetlenen Pesic, ikinci teknik faulle oyundan diskalifiye edildi. Pesic'in ihracı sonrası Barcelona'yı Ricard Casas yönlendirmeye başladı.



Svetislav Pesic, geçen hafta Anadolu Efes'e karşı İstanbul'da oynanan maçta da oyuncularına kızıp taktik tahtasını yere fırlatmış ve kendi benchinden uzaklaşarak tepki göstermişti.