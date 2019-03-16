16 Mart 2019, Cumartesi

BASKETBOL

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 16.03.2019

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA 'nda grup aşaması kuraları çekildi.

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen ve organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın gerçekleştirdiği kura çekiminin ardından 'nda gruplar belli oldu.

Kuraya 4. torbadan katılan A Milli Erkek Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD ve ile eşleşti. Grubun maçları, Şangay kentinde oynanacak.

Kupada, gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin

B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya

C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus

D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan

E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya

F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ

G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün

H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya

Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayacak ekipler üst tura yükselecek.

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