12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi.
Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen ve organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın gerçekleştirdiği kura çekiminin ardından Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.
Kuraya 4. torbadan katılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile eşleşti. Grubun maçları, Şangay kentinde oynanacak.
Kupada, gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin
B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya
C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus
D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan
E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya
F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ
G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün
H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya
Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayacak ekipler üst tura yükselecek.
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