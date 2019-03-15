15 Mart 2019, Cuma

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka ligde çıkış arıyor

Pınar Karşıyaka ligde çıkış arıyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, üst üste 2 galibiyete hasret kaldığı 'nde yarın son dönemin formda takımı Banvit'i konuk edecek.

FIBA 'ta hafta içinde BC Ventspils'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, üst üste 2 galibiyete hasret kaldığı 'nde yarın son dönemin formda takımı Banvit'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.15'te start alacak.

Ligde evinde Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetinin ardından Darüşşafaka Tekfen'e deplasmanda yenilen Karşıyaka, 19 maçta 8 galibiyet elde etti. Kaf-Kaf, Play-Off hedefinin 2 galibiyet gerisinde 9'uncu sırada yer alıyor. Pınar Karşıyaka'nın eski çalıştırıcılarından göreve geldikten sonra çıkışa geçen Banvit'in ise 18 maçta 8 galibiyeti var. Yeşil-kırmızılı ekip ligde kazanıp Europe Cup çeyrek finalinde 20 Mart Çarşamba günü Dinamo Sassari'yle oynayacağı ilk maç öncesi moral tazelemeyi hedefliyor.

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