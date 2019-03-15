15 Mart 2019, Cuma

BASKETBOL

12 Dev Adam Dünya Kupası kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak

12 Dev Adam kura çekiminde 4. torbada
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 15.03.2019

’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 ’nda mücadele edecek olan A , kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak.

'de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek 'nın kura çekimi torbaları belli oldu. Turnuvada yer alacak A , kura çekiminde , ve ile dördüncü torbadan yer aldı.

32 ekibinin 4'erli 8 gruba dağılacağı FIBA Dünya Kupası'nda kura çekimi, yarın TSİ 13.30'da gerçekleştirilecek. 1., 4., 5. ve 8. torbadaki ülkeler A, C, E ve G gruplarına dağıtılacak. 2., 3., 6. ve 7. gruptaki takımlar B, D, F ve H gruplarına yerleşecekler.
2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde oluştu:

1.Torba: Çin, ABD, , Fransa
2.Torba: Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan
3.Torba: Rusya, , Brezilya, İtalya
4. Torba: , Porto Riko Dominik Cumhuriyeti, Venezuela
5. Torba: Almanya, Çekya, Polonya, İran
6. Torba: Kanada, Karadağ, Filipinler,
7. Torba: Nijerya, Senegal, , Angola
8.Torba: Japonya, Ürdün, Tunus, Fildişi Sahilleri

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