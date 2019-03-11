11 Mart 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Beşiktaş Sompo Japan çeyrek final peşinde

Beşiktaş Sompo Japan çeyrek final peşinde
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 11.03.2019

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, son 16 turu rövanş maçında yarın Nanterre 92'yi konuk edecek

Erkek Basketbol Takımı, son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında temsilcisi Nanterre 92 ile karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, 20.00'da başlayacak.

İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk maçı Nanterre 92, 68-59 kazandı.



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