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Beşiktaş Sompo Japan çeyrek final peşinde
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Nanterre 92'yi konuk edecek
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi Nanterre 92 ile karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, 20.00'da başlayacak.
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk maçı Nanterre 92, 68-59 kazandı.
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