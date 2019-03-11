11 Mart 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Houston Rockets vites yükseltti

Rockets vites yükseltti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 11.03.2019

Amerikan 'nde (NBA) 'i 94-93 yenen , üst üste 8. galibiyetini aldı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Teksas eyaleti takımları ile arasındaki mücadeleyi, 94-93 misafir Rockets kazandı.

Play-off'lara yaklaşılırken vites yükselten 'nın iddialı ekiplerinden Rockets, galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.

Rockets'ta Eric Gordon 26 sayı, James Harden 20 sayı, 5 ribaunt ve Clint Capela 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Arka arkaya 5. yenilgisini alan Mavericks'te Luka Doncic 19 sayı, 15 ribaunt, 9 asist, Jalen Brunson da 18 sayı, 7 ribaunt üretti.

Warriors hem maçı, hem Durant'i kaybetti

Batı Konferansı'nın sonuncusu , konferans lideri Warriors'ı 115-111 mağlup etti. Bitime 6,5 dakika kala sağ ayak bileği burkulan Warriors'ın yıldız oyuncusu , maça devam edemedi.

Konuk ekip Suns'ı galibiyete, 17'si son çeyrekte 37 sayı atmasının yanı sıra 11 asist ve 8 ribaunt üreten Devin Booker taşıdı.

Warriors'ta Klay Thompson'ın 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Durant'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 131-108

Miami Heat-Toronto Raptors: 104-125

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 106-89

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 128-116

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 105-97

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 93-94

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 103-92

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 121-114

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 111-115



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